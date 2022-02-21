شكرا لقرائتكم خبر عن تحذير من إعلانات المساج: مليون تغريدة مزيفة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

يقع كثيرون في فخ النصب والاحتيال نتيجة استدراجهم عبر إعلانات مزيفة للمساج في المملكة، وهو ما حذر منه الناشط م.سعد آل جابر من محتوى التسويق للمساج، مؤكدا أنه يحتل أغلب محتوى الهاشتاقات التي من هدفها النصب والاحتيال.

وقال في لقاء مع قناة “الاخبارية”، إن حوادث نصب المساج تحدث بكثافة هذه الايام، حيث يستدرج المحتالون ضحاياهم عن طريق الاعلان عن خدمات مساج غير مأمونة ولا موثوقة، مضيفا، خلال شهر واحد فقط كان هناك أكثر من “مليون” تغريدة مزيفة عن المساج في المملكة.