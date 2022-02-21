شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. التحالف : ١٦ إصابة لمدنيين من جنسيات مختلفة جراء العملية العدائية على مطار جازان والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلن التحالف عن ١٦ إصابة لمدنيين من جنسيات مختلفه جراء العملية العدائية على مطار جازان. وأضاف أن الحوثيين يعاودون اطلاق الهجمات العابرة للحدود من مطار صنعاء الدولي. وشدد التحالف أننا سنتخذ اجراءات حازمة لحمايه المدنيين في اطار القانون الدولي الانساني.

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