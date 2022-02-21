شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق تمرين «الصمصام 8» العسكري السعودي الباكستاني والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس:

انطلقت اليوم، فعاليات التمرين المشترك ” الصمصام 8″ بين القوات البرية الملكية بالمملكة والجيش الباكستاني، بحضور الملحق العسكري بسفارة المملكة في إسلام آباد اللواء الطيار الركن عوض بن عبدالله الزهراني، و قائد اللواء الـ 37 اللواء الركن جاويد دوست، وعدد من ضباط الجانبين السعودي والباكستاني في مركز تدريب مكافحة الإرهاب بباكستان.

وأكد قائد اللواء الركن جاويد دوست خلال الحفل على اكتمال جاهزية واستعداد جميع القوات المشاركة لخوض غمار هذا التمرين، مبيناً وضع جميع الخطط الإستراتيجية والميدانية لمراحل تنفيذه لضمان أقصى درجات النجاح.

وأوضح أن التمرين سيسهم في تحقيق مجموعة من الاعتبارات المهمة يأتي على رأسها دمج الخبرات بين القوات البرية الملكية السعودية والجيش الباكستاني والعمل بروح الفريق الواحد.