شكرا لقرائتكم خبر عن هل يمكن فتح أكثر من حساب لـ«سناب شات» في جوال واحد؟ والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضح الخبير التقني عبدالله السبيعي أنه يمكن فتح أكثر من حساب لتطبيق سناب شات على نفس الجوال للمستخدم.

وأضاف السبيعي، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، أنه يوجد في سناب شات خيار يتيح إمكانية التبديل بين الحسابات، وهذا دليل على إمكانية إضافة أكثر من حساب، على سبيل المثال حساب خصا بك، وحساب للشركة أو العمل وهكذا.

وتابع عبدالله السبيعي، أن فتح حساب آخر لن يؤثر على الحساب الشخصي ولن يتسبب في إغلاقه، ولكن بشرط ألا يكون بنفس الصورة أو بنفس الاسم، حتى لا يتم إغلاقه، في حالة التبليغ عن تطابق الحسابين.