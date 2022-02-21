شكرا لقرائتكم خبر عن قريبًا.. هاتف بأسرع تقنية شحن في العالم والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

قال الخبير التقني فيصل السيف، إن شركة ريلمي Realme ستعلن، حسب قولهم، عن هاتف بأسرع تقنية شحن في العالم وذلك في معرض MWC في برشلونة الأسبوع المقبل.

وأضاف السيف، عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “أنه من المتوقع أن تكون سرعة الشحن مع هذا الهاتف تصل لـ 165W.

الجدير بالذكر أن شركة ريلمي Realme ، أعلنت في وقت سابق عن تقنية UltraDart بقدرة 125W ولكنها لم تجد طريقها للأسواق.