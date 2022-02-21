شكرا لقرائتكم خبر عن السفير اللبنانى بالقاهرة يشيد بحرص القيادة المصرية على تقديم أوجه الدعم كافة لبلاده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد السفير علي الحلبي سفير لبنان لدى القاهرة بحرص القيادة السياسية المصرية على تقديم أوجه الدعم والمساندة كافة للبنان، مستشهدًا بأهمية خطوة تصدير الغاز المصري إلى لبنان.

وأعرب الحلبي - خلال لقائه اليوم /الاثنين/ وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين - عن إعجابه بتجربة التنسيقية كمنصة سياسية شبابية قائمة على التعددية والتنوع والحوار بين الشباب من مختلف الأيدولوجيات الحزبية والسياسية في مصر.



كما أشاد بمتانة العلاقات المصرية اللبنانية وعمق الروابط الأخوية بين البلدين، مؤكدًا أن مصر الشقيقة الكبرى دائما ما تكون داعمة لسائر الدول العربية، وطالما وقفت إلى جوار لبنان في مختلف التحديات، وأطلع وفد التنسيقية على آخر المستجدات على الساحة اللبنانية.



من جهته.. قدم حسام الدين محمود عضو تنسيقية شباب الأحزاب و السياسيين - في ختام اللقاء - درع التنسيقية للسفير تقديرًا له ولجهوده وحرصه على التعاون بين البلدين.



وضم وفد التنسيقية خلال اللقاء النائب أحمد مقلد، النائب طارق الخولي، أعضاء مجلس النواب عن التنسيقية، وفيولا فهمي، حازم هلال وحسام الدين محمود، أعضاء التنسيقية.