شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة مباحثات كويتية بلجيكية على هامش اجتماع خليجى أوروبى ببروكسل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد وزير خارجية الكويت ووزير الدفاع بالوكالة الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح، جلسة مباحثات ثنائية، مع صوفي ويلمز نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية البلجيكي، على هامش أعمال الدورة 26 للمجلس الوزاري المشترك بين مجلس التعاون لدول الخليج العربي والاتحاد الأوروبي، المنعقدة حاليًا في العاصمة البلجيكية بروكسل.