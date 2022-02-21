شكرا لقرائتكم خبر عن العراق يحقق تقدما واضحا فى مجال التحول نحو الطاقة النظيفة والمتجددة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن وزير النفط العراقي إحسان عبدالجبار، تحقيق تقدم واضح في مجال التحول نحو الطاقة النظيفة والمتجددة، مشيرًا إلى أن الانتقال للطاقة النظيفة تتطلب عقودًا من الزمن.

وقال عبدالجبار - في كلمته خلال مشاركته في المؤتمر الدولي لتقنية البترول (IPTC2022) بالسعودية، اليوم/الإثنين/، وفقًا لوكالة الأنباء العراقية (واع) - إن العراق قد وضع استراتجية للأعوام 2020-2030، تهدف إلى التقليل من الاعتماد على الوقود الأحفوري في إنتاج الطاقة الكهربائية، والعمل على زيادة معدلات إنتاج الطاقة الشمسية ومصادر الطاقة النظيفة الاخرى، مبينًا أنه تم تحقيق خطوات مهمة في هذا الإطار من خلال التوقيع على اتفاقيات مهمة مع شركات عالمية رصينة.



وأضاف أن الانتقال إلى الطاقة النظيفة تتطلب عقودًا من الزمن، مشيرًا إلى أن العراق قد استثمر (3) مليارات دولار في مشاريع استثمار الغاز والمشاريع المستقبلية مع كبريات الشركات العالمية، والرسالة واضحة إلى جميع الشركاء، مفادها بأن الانتقال إلى الطاقة النظيفة هي من اولويات العراق، من خلال توفير كافة المستلزمات اللوجستية والبنية التحتية والموارد البشرية لانجاح عملية التحول إلى الطاقة النظيفة.



وافتتح المؤتمر الدولي لتقنية البترول أعماله في الرياض، بمشاركة وزراء النفط في مصر، السعودية، العراق، البحرين، الإمارات والكويت، وناقش قادة قطاع الطاقة في المنطقة والعالم، خلال المؤتمر، الرؤى المشتركة حول أحدث التطورات والاتجاهات في مجالات الطاقة، والتقنيات الحالية والناشئة التي ستشكل مستقبل قطاع الطاقة العالمي من خلال دعم مشاريع الطاقة المستدامة.