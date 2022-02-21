شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس اللبنانى يبحث مع وزير دفاعه الأوضاع الأمنية فى البلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث الرئيس اللبناني ميشال عون، مع وزير الدفاع الوطني، موريس سليم، الأوضاع الأمنية في البلاد.

جاء ذلك خلال لقائهما اليوم الاثنين بقصر الرئاسة ببعبدا؛ حيث تناول اللقاء المستجدات السياسية ومتطلبات المؤسسات التابعة لوزارة الدفاع.

وكان وزير الدفاع اللبناني قد أكد في تصريحات له خلال لقائه مع عدد من العسكريين الجمعة الماضي، أنه "لم يأل جهدا عند مناقشة موضوع حقوق العسكريين على طاولة مجلس الوزراء في الدفاع عن هذه الحقوق وتثبيتها في مشروع الموازنة الذي تم إحالته إلى مجلس النواب".