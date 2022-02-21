شكرا لقرائتكم خبر عن "المقداد": ستعرف إسرائيل عاجلا أم آجلا أن سوريا قادرة على رد الصاع صاعين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وزير الخارجية والمغتربين السورى الدكتور فيصل المقداد، على دعم سوريا لمواقف الرئيس الروسى بوتين والمصداقية التي تعامل بها مع القضايا الدولية، مدينا كل محاولات التضليل والإرهاب الإعلامي الغربي ضد روسيا.

وقال المقداد خلال مؤتمر صحفي مشترك اليوم مع وزير الخارجية الروسي سيرجى لافروف في موسكو إن الإجراءات القسرية أحادية الجانب المفروضة على سوريا يتأثر بها كل مواطن سوري في أبسط مقومات حياته.

وأشار المقداد إلى أن العلاقات الروسية السورية تتعزز باستمرار لإيمان البلدين بصحة مواقف البلد الآخر ومساعدتها في تحسين الأوضاع في المنطقة والعالم.

وشدد المقداد على أن السياسات الغربية تعمق المشاكل التي تواجهها سوريا وتعيق أن يكون العالم متوحداً في مواجهة التحديات المشتركة.

وأكد وزير الخارجية والمغتربين السورى أن الاعتداءات الإسرائيلية تأتي في إطار دفاع "إسرائيل" عن حلفائها الإرهابيين في سوريا، وأنه لن يتم التسامح مع الاعتداءات الإسرائيلية وسيعرفون أنه سيتم الرد عاجلاً أم آجلاً ونحن قادرون على أن نرد الصاع صاعين.

من جانبه شدد لافروف على ضرورة حل الأزمة في سوريا سياسياً وفق حوار سوري سوري بعيداً عن أي تدخل خارجي.

وأكد لافروف ضرورة تقديم المساعدات الإنسانية لمحتاجيها في سورية بعيداً عن أي تسييس ومساهمة المجتمع الدولي في عملية إعادة الإعمار مشيرا إلى أن روسيا تستنكر بشدة العقوبات الأحادية التي تفرضها الدول الغربية على الشعب السوري والتي تفاقم معاناته.

وتابع لافروف: نستنكر الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية والتي تسبب زعزعة الاستقرار في المنطقة.

وفي رد على سؤال لمراسل سانا في موسكو قال لافروف: موقفنا ثابت ونرى أن الضربات الإسرائيلية على سوريا غير مقبولة وتخالف قرارات مجلس الأمن وتقوض قدرات مواجهة التهديدات الإرهابية.

وقال وزير الخارجية الروسي: حريصون على مواصلة التعاون في إطار اللجنة الحكومية المشتركة السورية الروسية.