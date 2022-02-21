شكرا لقرائتكم خبر عن “إيجار”: أكثر من ثلاثة ملايين عقد إيجاري موثق في الشبكة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس:

أعلنت الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار “إيجار”، عن تسجيل أكثر من ثلاثة ملايين عقد إيجاري في الشبكة تنوعت ما بين سكنية وتجارية منذ انطلاق البرنامج، وذلك في الوقت الذي يواصل البرنامج تطوير خدماته المقدمة للمستفيدين.

وأكد البرنامج أن تحقيق الأرقام غير المسبوقة للعقود الموثقة في شبكة إيجار جاء ثمرة لاستمرار تطور خدمات الشبكة وسهولة إجراءاتها وتيسير عملياتها، فضلاً عن حفظ حقوق أطراف العملية الإيجارية بعقود موحدة، وعمليات مالية إلكترونية موثقة، إضافة إلى الشراكات الإستراتيجية والتكاملات الرقمية مع العديد من الجهات التي أثرت تجربة المستفيدين من خدمات قطاع الإيجار العقاري، “مستأجر، مؤجر، وسيط عقاري معتمد”.

وأوضح “إيجار” أن الاستمرار في تطوير الشبكة وتحسين الخدمات وإضافة المميزات يهدف إلى الارتقاء بقطاع الإيجار العقاري، ورفع كفاءته، وتسهيل عملياته الإيجارية وإجراءاتها، والإسهام في خلق بيئة آمنة من خلال زيادة الثقة في تعاملاته المالية والتعاقدية، ما يؤثر في تحسين البيئة الاستثمارية ويقلل المخاطر عبر حفظ الحقوق وتقليص مدة التقاضي على العقود الإيجارية.

وتوفر شبكة إيجار المطورة العديد من المزايا الإلكترونية، أبرزها تيسير آلية تسجيل العقود الجديدة بخطوات سهلة ومرنة، وتوثيق العقود إلكترونيا مباشرة عبر شبكة إيجار، وإتاحة خيارات سداد متنوعة لدفعات الإيجار وشحن الرصيد.

يذكر أن إيجار سجل أرقاماً قياسية خلال شهر يناير الماضي في عدد العقود الموثقة في الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار، حيث تم توثيق أكثر من 165 ألف عقد إيجار سكني وتجاري، بزيادة 57% عن متوسط العقود في يناير 2021، وبمعدل يومي بلغ قرابة 5500 عقد.