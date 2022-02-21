‏⁧‫التحالف‬⁩: 45 عملية استهداف ضد الميليشيا في حجة وتدمير21 آلية عسكرية

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أعلنت قوات التحالف، عن تنفيذ 45 عملية استهداف ضد مليشيا الحوثي في حجة خلال 24 ساعة، أسفرت عن تدمير 21 آلية وأوقعت خسائر بشرية في صفوف الميليشيا.
وكانت قوات التحالف، قد أعلنت اليوم، عن سقوط طائرة مسيّرة مفخخة بقرية المعبوج بجازان دون إصابات أو أضرار.
وأوضحت أن الطائرة المسيّرة انطلقت من مطار صنعاء الدولي لاستهداف المدنيين.
وأشارت إلى أنه استجابة للتهديد سيتم تنفيذ عملية عسكرية لتحييد قدرات الحوثيين النوعية.
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