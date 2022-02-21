شكرا لقرائتكم خبر عن بيان من الهيئة الملكية للرياض بشأن شخص نشر تغريدات مسيئة وادعى أنه موظف لديها والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أصدرت الهيئة الملكية بالرياض، اليوم الإثنين، بياناً توضيحياً بشأن قيام شخص بنشر تغريدات مسيئة على مواقع التواصل الاجتماعي، والادعاء أنه يعمل موظفاً بالهيئة.

وأكدت الهيئة أن ادعاء الشخص غير صحيح، فهو يعمل محاسباً في شركة تشغيل وصيانة لديها عقد مع الهيئة.

وأشارت إلى أنها بدأت باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة مع جهة عمل الشخص وفقاً لما تقتضيه الأنظمة المنصوص عليها في مثل هذه الحالات.