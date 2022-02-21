دراسة: تناول الكثير من الخضار لا يساعد في درء أمراض القلب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 21 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

أظهرت دراسة جديدة أجريت مؤخراً في المملكة المتحدة، أن تناول الكثير من الخضار لا يساعد بالضرورة على الوقاية من الأمراض والمشاكل الصحية التي تتعلق بالقلب.



درس الباحثون في جامعة أكسفود بيانات أكثر من 400 ألف بريطاني، لمدة تجاوزت 12 عاماً، وخلال هذه الفترة، كان 18000 منهم يعانون من مشاكل قلبية كبيرة، بما في ذلك النوبات والسكتات القلبية.

خلال الدراسة، سئل المشاركون عن كمية الخضروات التي يأكلونها كل يوم، وتمت مقارنة ذلك بمعدلات الإصابة بأمراض القلب. وكانت المجموعة التي تناولت الخضار النيئة، أقل عرضة للإصابة بأمراض القلب بنسبة 15٪ مقارنة بأولئك الذين تناولوا كمية أقل من الخضار.

ومع ذلك، تلاشت فائدة تناول الخضار عندما أخذت عوامل أخرى في الاعتبار، مثل نمط الحياة والمستوى المادي، وخلصت الدراسة إلى أن تناول الكثير من الخضار مثل البروكلي والجزر والبازلاء ليس له تأثير وقائي ضد أمراض القلب والأوعية الدموية.

وقال المؤلف المشارك في الدراسة، الدكتور بن لاسي: "يظل تناول نظام غذائي متوازن والحفاظ على وزن صحي جزءًا مهمًا من الحفاظ على صحة جيدة، وتقليل مخاطر الإصابة بالأمراض الرئيسية، بما في ذلك بعض أنواع السرطان".

ويشير تقرير لمجلة “فرونتيرز أوف نيوتريشن” إلى أن أي رابط بين تناول الخضار وصحة القلب يرجع إلى أن أولئك الذين يأكلون كثيرًا من الخضار يميلون إلى أن يكونوا أكثر صحة في جوانب أخرى من حياتهم، وفق ما أوردت صحيفة ديلي ميل البريطانية.