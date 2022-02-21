شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العراقية: ندرس شمول الأطفال من 5 ـ 12 عاما بالتلقيح ضد كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الاثنين، أنه يتم حاليا دراسة شمول الأطفال الذين تتراوح أعمارهم من 5 ـ 12 عاما باللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

وقال مدير التحصين في الوزارة فراس جبار الموسوي، حسبما أفادت قناة (السومرية نيوز) العراقية ـ إن اللجنة العلمية الاستشارية تدرس حاليا شمول الأعمار الصغيرة بين 5-12 عاما باللقاحات، معربا عن أمله في أن تجتمع اللجنة قريبا لإصدار القرار بالموافقة على شمول تلك الفئات بالتلقيح.

وأضاف أن الوزارة بذلت جهودا كبيرة في توفير اللقاحات، إذ وصلت 24 مليون جرعة إلى البلاد منذ بداية الجائحة، موضحا أن أعداد الملقحين للفئات المستهدفة تجاوزت 9 ملايين و500 ألف ملقح.

وأوضح الموسوي أن إجمالي عدد الطلبة الذين تلقوا اللقاح من الفئات العمرية بين 12- 18 عاما وصل إلى 500 ألف ملقح، مع وجود إمكانية لزيادة الأعداد خلال الفصل الدراسي الثاني.