شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على مواطن سرق مركبة ومبلغ مالي في خميس مشيط والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تمكنت ‏دوريات الأمن بمحافظة خميس مشيط، اليوم الاثنين، من استرداد مركبة ومبلغًا ماليًا مسروقًا فضلًا عن القبض على السارق.

وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة عسير، بأن دوريات الأمن بمحافظة خميس مشيط قبضت على مواطن سرق صندوق المحاسبة من داخل محل تجاري.

وأوضح أنه حاول تضليل الجهات الأمنية باستخدام مركبة مسروقة تم استردادها، وجرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية، وإحالته إلى النيابة العامة.