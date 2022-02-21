شكرا لقرائتكم خبر عن “الغذاء والدواء” تحذر من 3 منتجات حليب أطفال مجفف لاحتمالية تلوثها والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أصدرت الهيئة العامة للغذاء والدواء، تحذيرا بشأن 3 منتجات بودرة حليب أطفال مجفف من إنتاج أحد المنشآت التابعة لشركة Abbott في الولايات المتحدة الأمريكية، وهي (ELECARE JR 400G) و (ELECARE 400G) و (SIMILAC HUMAN MILK FORTIFIER).

وكشفت الهيئة أن التحذير جاء على خلفية احتمالية تلوثها ببكتيريا Cronobacter sakazakii وبكتيريا Salmonella Newport.

وأكدت أنها تتخذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الشركة المستوردة في المملكة والجهات المختصة لمتابعة عدم دخول المنتجات المشتبه تلوثها لأسواق المملكة وسحب المنتجات المعروضة من الأسواق المحلية.

وأوضحت أن الأغذية الملوثة ببكتيريا السالمونيلا Salmonella في أغلب الحالات تسبب الحمى والصداع والقيء والغثيان وتشنجات البطن والإسهال، في حين أن بكتيريا كورونوباكتر Cronobacter التي توجد بشكل شائع في البيئة، يمكن أن تسبب حالات الإسهال والتهابات المسالك البولية .

وأوصت المستهلكين بتجنب استهلاك هذه المنتجات والتخلص مما لديهم منها، حفاظاً على صحة أطفالهم، ويمكن التأكد من منتجات الحليب المتأثرة عبر تطبيق طمني أو زيارة الموقع الإلكتروني للهيئة.