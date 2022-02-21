شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف: سقوط طائرة مسيّرة مفخخة بقرية المعبوج بجازان دون إصابات أو أضرار والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت قوات التحالف، اليوم، عن سقوط طائرة مسيّرة مفخخة بقرية المعبوج بجازان دون إصابات أو أضرار

وأوضحت قوات التحالف، أن الطائرة المسيّرة انطلقت من مطار صنعاء الدولي لاستهداف المدنيين.

وأشارت إلى أنه استجابة للتهديد سيتم تنفيذ عملية عسكرية لتحييد قدرات الحوثيين النوعية.