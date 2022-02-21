عقار جديد لسرطان الثدي يمنح الأمل للملايين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 21 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

سجّلت شركة أسترازينيكا للأدوية البريطانية السويدية، الإثنين، نتائج إيجابية بشأن عقار جديد لعلاج سرطان الثدي.



وأعلنت الشركة أن بيانات المرحلة الأخيرة من التجارب السريرية أظهرت أن عقار "إينهيرتو" يساعد المصابين بأنواع معينة من سرطان الثدي العيش لفترة أطول.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن الشركة القول إن العقار يعزز من معدلات الحياة عند المرضى المصابين بمستقبل عامل النمو البشري الثاني (إتش إي آر 2) المنخفض غير قابل للقطع وسرطان الثدي المتنقل.

ويعد عقار "إينهيرتو" الأحدث ضمن هذا الجيل من العقارات التي تهاجم الأورام التي تحمل بروتين مرتبط بالسرطان يطلق عليه "مستقبل عامل النمو البشري الثاني".

وسرطان الثدي هو أكثر أنواع السرطان شيوعاً مع أكثر من 2.2 مليون حالة في عام 2020.

ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، تصاب قُرابة امرأة واحدة من بين كل 12 امرأة بسرطان الثدي في حياتهن.

وسرطان الثدي هو السبب الأول للوفيات الناجمة عن السرطان في أوساط النساء، وقد توفيت بسببه 685000 امرأة تقريباً في عام 2020.