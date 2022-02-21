خبراء: السعال الديكي يهاجم الصغار والكبار أيضاً

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 21 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

قال المعهد الاتحادي للتوعية الصحية إن السعال الديكي يهاجم الصغار والكبار على حد سواء، موضحاً أنه عدوى ببكتيريا "بورديتيلا السعال الديكي"، والتي تنتقل بالرذاذ شتاءً بصفة خاصة.



وأضاف المعهد الألماني أن هذه البكتيريا تهاجم الجهاز التنفسي العلوي وتستقر في الأغشية المخاطية للقصبة الهوائية والشعب الهوائية، وتتكاثر هناك وتشكل سموماً تتلف الأغشية المخاطية والأهداب، ويمكن أن تدخل الدم أيضاً وتسبب التهابا في الأذن الوسطى، أوالرئتين.

وتتمثل أعراضه في نوبات سعال شديدة وضيق التنفس وانقطاع النفس، الذي يهدد الحياة، خاصة الأطفال.

وغالباً ما يعالج بالمضادات الحيوية، والمحلول الملحي وضمادات الصدر الدافئة، وبالإكثار من شرب السوائل.

ويتوفر تطعيم ضد السعال الديكي، يحصل عليه الأطفال ضمن التطعيم الثلاثي ضد الدفتيريا والتيتانوس والسعال الديكي.

وعلى البالغين تجديد هذا التطعيم كل 10أعوام، خاصةً كبار السن والحوامل في بداية الثلث الثالث منه.