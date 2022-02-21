تعرف على أسعار الذهب اليوم في السودان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 21 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

تراجعت أسعار الذهب في السودان الإثنين 21 فبراير 2022، بالتزامن فتح أسواق المال العالمية على تراجع في أسعار المعدن الأصفر.



وتراجع سعر جرام الذهب عيار 24 في السودان اليوم عند 27.017 ألف جنيه (60.78 دولار)، مقارنة مع 27.159 ألف جنيه (61.10 دولار).

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 في السودان اليوم الإثنين نحو 20.263 ألف جنيه (45.83 دولار)، مقارنة مع 20.370 ألف جنيه (45.83 دولار).

وعن أسعار الذهب الاقتصادي في السودان، اليوم الإثنين، سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 15.760 ألف جنيه (35.46 دولار)، وسعر جرام الذهب عيار 12 سجل نحو 13.509 ألف جنيه (30.39 دولار).

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 في السودان اليوم الإثنين 23.641 ألف جنيه (53.18 دولار)، مقارنة مع 23.765 ألف جنيه (53.46 دولار).

وسجل سعر أوقية الذهب اليوم في السودان 840.232 ألف جنيه (1890 دولارا).

وعن سعر الجنيه الذهب في السودان اليوم (8 جرامات من عيار 21) سجل نحو 189.124 ألف جنيه (425.48 دولار).

تراجعت أسعار الذهب اليوم الإثنين، بعد أن بلغ أعلى مستوى في أكثر من ثمانية أشهر، ترقبا لقيمة أمريكية روسية هذا الأسبوع.

وتضاءل الطلب على الملاذات الآمنة بعد إعلان عزم الرئيسين الأمريكي والروسي عقد قمة بشأن الأزمة الأوكرانية، كما تعرض المعدن لمزيد من الضغط بفعل رفع متوقع لأسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1891.33 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 06:14 بتوقيت جرينتش، متراجعا عن أعلى مستوى في الجلسة عند 1908.02 دولار، وهو أعلى مستوياته منذ الثالث من يونيو حزيران.

وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 1894.20 دولار.

وقال البيت الأبيض أمس الأحد، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن وافق من حيث المبدأ على عقد قمة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن الأزمة الأوكرانية بعد أن يجتمع وزيرا خارجية البلدين الأسبوع المقبل وإذا لم يحدث غزو.

وقالت مارجريت يانج المحللة لدى ديلي إف.أكس "يشعر المستثمرون العالميون بقلق عميق حيال (صراع) محتمل بين روسيا وأوكرانيا، والرئيس الأمريكي يقول مرارا إن الغزو ممكن في الأيام القادمة.

"من ناحية أخرى، يهتم المستثمرون أيضا برفع سعر مجلس الاحتياطي الاتحادي للفائدة في مارس، لذلك من المحتمل أن يؤثر ذلك على أسعار الذهب".