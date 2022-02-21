موقع تويتر تتيح ميزة وضعية الأمان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 21 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

يقوم موقع تويتر بتوسيع الوصول إلى وضع الأمان الخاص به من خلال توفير الإصدار التجريبي لحوالي 50 ٪ من الحسابات في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا وأستراليا وأيرلندا ونيوزيلندا.



بدأت الشركة في اختبار الميزة في سبتمبر مع عدد قليل من الأشخاص، وهي الآن توسع الإصدار التجريبي ليشمل بلدانًا أخرى ناطقة باللغة الإنجليزية لاكتساب المزيد من الأفكار والبحث عن طرق لإجراء مزيد من التحسينات.

وضع الأمان هو إعداد يقوم تلقائيًا بحظر الحسابات التي تعتقد تويتر أنها ربما تستخدم لغة ضارة. لن تتمكن هذه الحسابات من التفاعل معك لمدة سبعة أيام.

هناك طريقة للمستخدمين لمراجعة التغريدات والحسابات يدويًا، ولإلغاء حظر هذه الحسابات إذا لم تكن هناك مشكلة بالفعل.

وتكمن الفكرة في تقليل المضايقات ومنع الأشخاص من الاضطرار إلى متابعة عملية الإبلاغ يدويًا عن التغريدات والحسابات المسيئة وانتظار تويتر لاتخاذ إجراء.

وقال متحدث باسم تويتر لموقع "إن غادجيت" الإلكتروني، إنه منذ أن بدأت الشركة في اختبار الميزة في سبتمبر، اكتشفت أن بعض الأشخاص يحتاجون أو يريدون المزيد من المساعدة للقضاء على التفاعلات غير المرغوب فيها.