كل ما تريد معرفته حول الراوتر الجديد من آسوس

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 21 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

أعلنت شركة آسوس عن إطلاق الراوتر (ZenWiFi AX Hybrid (XP4 الجديد، الذي يتوافر بشكل فردي أو في مجموعة مكونة من جهازين.



وأوضحت الشركة التايوانية أن جهازها الهجين الجديد يعتمد على تقنية الواي فاي وتقنية Powerline للتغلب على الجدران السميكة في المنازل، ويمكن للراوتر الجديد تغطية مساحة تصل إلى 510 أمتار مربعة في المنزل مع توافر استقبال W-Lan كافٍ.

وأكدت آسوس أن الراوتر الجديد يدعم تقنية الواي فاي 6 (802.11ax)، وبالتالي فإنه يتيح نطاقا تردديا يصل إلى 1800 ميجابت/الثانية مع إمكانية البث اللاسلكي للمحتويات بدقة 8K، وتتوافر هذه الوظيفة أيضا في العديد من أجهزة الراوتر الأخرى بشكل افتراضي.

وبالنسبة لجوانب الأمان فقد قامت آسوس بتأمين الراوتر الجديد بواسطة تقنية AiProtection Pro وتقنية آسوس Instant Guard، وتعمل هذه التقنيات المتطورة على توفير درجة عالية من الحماية والتأمين للأجهزة المتصلة بالراوتر، ومن ضمن المزايا الأخرى لجهاز آسوس ZenWiFi AX Hybrid (XP4) الجديد وظيفة TWT، والتي تساعد في خفض استهلاك الطاقة، بالإضافة إلى التوافق مع المساعد الصوتي أمازون Alexa.

وتروج آسوس للراوتر الجديد من خلال التغطية العالية للإنترنت في المباني متعددة الطوابق؛ حيث تعتبر شبكة الواي فاي WLAN عن طريق تقنية Powerline بمثابة الحل الأفضل، عندما لا يرغب المستخدم في تمديد كابلات جديدة، وبالتالي فإنه يتم إرسال إشارة الإنترنت عن طريق الكابلات الكهربائية في المنزل، ويتم تشغيل الإنترنت من المقابس الكهربائية العادية بواسطة محولات خاصة.

وشركة آسوس هي شركة تايوانية تصنع اللوحات الأم، والمساعدات الشخصية الرقمية، والحواسيب المحمولة واللوحية، والخواديم (Servers)، ومنتجات الشبكات، والهواتف النقالة، وصناديق الحاسوب، وعتاد الحاسوب، وأنظمة تبريد الحاسوب. والشركة مسجلة في كل من بورصة لندن، وبورصة تايوان.