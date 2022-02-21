شركة فيليبس توسيع باقة موديلاتها لشاشات الألعاب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 21 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

أعلنت شركة فيليبس عن توسيع باقة موديلاتها من سلسلة شاشات الألعاب Momentum من خلال طرح ثلاثة موديلات جديدة.



وأوضحت الشركة الهولندية أن قياس الموديلات الجديدة هو 27 بوصة وسيتم طرحها بسعر يبدأ من 269 يورو.

وأفادت بأن الشاشات 27M1N3200VA و27M1N3200VS و27M1N3200ZA الجديدة تمتاز بتصميم أنيق وقاعدة ثابتة وتأتي بتصميم بدون حواف تقريبا في ثلاثة جوانب، وبالتالي يمكن وضع عدة شاشات بجانب بعضها البعض.

وعلى صعيد الجوانب التقنية تروج فيليبس لشاشات الألعاب الجديدة من خلال دعم تقنية (1920 x 1080 بيكسل) Full HD وبمعدل تنشيط صورة 165 هرتز وزمن استجابة واحد مللي ثانية، وبالتالي يمكن لأصحاب أجهزة الألعاب الوصول إلى معدل تنشيط صورة يبلغ 120 هرتز مع دقة وضوح FHD.

وأكدت الشركة الهولندية أن سلسلة الشاشات الجديدة تزخر بالعديد من الوظائف والتقنيات المصممة خصيصا لعشاق الألعاب، مثل وظيفة Input-Lag المنخفضة، مع إمكانية إجراء التعديلات الدقيقة لإعداد الشاشة للألعاب عن طريق الوصول السريع إلى إعدادات OSD المصممة لتلبية متطلبات اللاعبين، وقد قامت شركة فيليبس بتجهيز جميع الشاشات بمجموعة واسعة للغاية من الألوان ووظيفة التباين الذكي.

وبينما يعتمد الموديل 27M1N3200ZA على لوحة IPS للحصول على دقة ألوان عالية، اعتمدت فيليبس في الموديلين 27M1N3200VA و27M1N3200VS على لوحة VA لعرض الصور عالية التباين مع الحفاظ على جسم نحيف للشاشة.

وتتيح شاشات الألعاب الجديدة إمكانية تعديل الوضع من حيث الإمالة والتدوير والتحريك مع دعم وضع الضوء الأزرق المنخفض Low Blue Light المريح للعين وتقنية Flicker Free.

وبداية الشهر الحالي أعلنت شركة فيليبس عن إطلاق التلفاز الذكي OLED807 الجديد بعدة قياسات.

وأوضحت الشركة الهولندية أن جهازها الجديد يعتمد على لوحة OLED.EX من LG Display، والتي تمتاز بدرجة سطوع أعلى من موديلات التلفاز OLED القديمة.

كما أعلنت أن التلفاز الذكي OLED807 الجديد سيتم طرحه بشاشة قياس 48 و55 و65 بوصة، وذلك مع نهاية الربع الثاني من العام الجاري.