شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف العربى: سقوط "مسيرة" حوثية مفخخة فى جازان السعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن تحالف دعم الشرعية فى اليمن، اليوم الاثنين، عن سقوط "مسيرة" حوثية مفخخة بقرية "المعبوج" بجازان فى السعودية دون وقوع إصابات أو أضرار.

وذكر التحالف - في بيان نقلته قناة (الإخبارية) السعودية - أن "المسيرة انطلقت من مطار صنعاء الدولي لاستهداف المدنيين"، مؤكدا أنه استجابة للتهديد سيتم تنفيذ عملية عسكرية لتحييد قدرات الحوثيين النوعية.

وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن، قد أعلن أمس عن تنفيذ 14 عملية ضد جماعة الحوثي في محافظتي مأرب وحجة خلال الـ24 ساعة الماضية.