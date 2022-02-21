شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اللبنانى يضبط كمية من مخدر "الكبتاجون" أثناء محاولة تهريبها للبلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجيش اللبنانى ضبط كمية من مخدر "الكبتاجون" أثناء محاولة تهريبها من سوريا إلى لبنان.

وذكر الجيش - فى بيان اليوم - أن قوة من الجيش ضبطت كمية تبلغ 200 ألف قرص "كبتاجون"، وذلك في منطقة "وادي العويني ــ بريف عرسال" (القريبة من الحدود السورية).

وأضاف البيان أن الكمية كانت بحوزة أحد الأشخاص الذي كان يحاول العبور من سوريا إلى الداخل اللبناني على دراجة نارية، وأثناء مطاردة الدراجة سقطت الحمولة وتمكن سائقها من الفرار.

وأوضحت قيادة الجيش أن المضبوطات تم تسليمها للجهات المختصة وتتم المتابعة للقبض على سائق الدراجة.