شكرا لقرائتكم خبر عن لحماية 13 ألف دائرة إنترنت بالمدارس.. وزارة التعليم تتخذ هذه الخطوات والان نبدء بالتفاصيل

جدة - الخليج 365 ـ فريق التحرير

تعتزم وزارة التعليم التعاقد مع شركات متخصصة بالاتصالات وتقنية المعلومات لحماية الإنترنت في المدارس وإدارات ومكاتب التعليم، وتقديم خدمة أمن سيبراني سحابية بسعة 20 جيجابايت في الثانية.

ووفقاً لصحيفة “الوطن”، تشتمل الخطة الجديدة على جميع متطلبات التجهيز من خوادم وموجهات الشبكة، ورخص البرامج ونطاق الإنترنت، ودعم فني ميداني في جميع مناطق ومحافظات المملكة؛ لربط دوائر الاتصال المباشر في المدارس وإدارات ومكاتب التعليم، البالغ عددها 13 ألف دائرة.

واشترطت الوزارة أن تقوم خدمة الأمن السيبراني السحابية، بفحص وتنقية حركة الإنترنت داخل شبكات مشغل الاتصالات الحالي للدوائر، قبل وصول حركة الإنترنت إلى دوائر الاتصال المباشر بالإنترنت في المدارس وإدارات ومكاتب التعليم.