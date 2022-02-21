شكرا لقرائتكم خبر عن خبر سار لمستخدمي “واتساب”.. تحديث منتظر يتعلق بمعاينة الصور والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

يعمل تطبيق التواصل الاجتماعي الشهير “واتساب” على تحديث منتظر لمعالجة مشكلة معاينة الصور، حيث تصبح مثل معاينة الوثائق الكبيرة نسبيا.

ووفقا للموقع الإخباري التقني (WABetaInfo)، فإن هذه الميزة موجودة الآن في النسخة التجريبية (WhatsApp beta).

وقال إنه من المتوقع أن يجري طرح الخدمة الجديدة في الأسابيع المقبلة.

ومن المعروف أن “واتساب” يقلل من جودة الصور أثناء نقلها، ولحل هذه المشكلة عمل التطبيق على استحداث خيار قال إنه سيساهم في الحفاظ على جودة الصور

ولذلك، يبدو أن الحل الوحيد لهذه المشكلة هي إرسال الصور كمستند، لكن لهذا الأمر سبليات، فالمستقبل لن يعرف محتوى الصورة قبل أن يفتحه.