مصر.. "الأوقاف" ترد على "تشكيك" إبراهيم عيسى في رحلة المعراج

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 21 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

تفاعلت وزارة الأوقاف المصرية، الأحد، مع الجدل المثار بشأن رحلة الإسراء والمعراج، بإعلان تنظيم احتفالية كبرى.



وأشعل الإعلامي المصري إبراهيم عيسى جدلاً واسعاً بعد أن شكك في حدوث واقعة معراج النبي محمد صلى الله عليه وسلم.

وكتب الحساب الرسمي الموثق لوزير الأوقاف المصري مختار جمعة عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إن الاحتفالية سيتم تنظيمها يوم الأحد المقبل، عقب صلاة العشاء.

وتفاعل مغردون مع إعلان وزارة الأوقاف عن تنظيم الاحتفالية بأنها تعد رداً قوياً على أي محاولات للتشكيك في معجزة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وفرصة للرد على "الأكاذيب التي يرددها البعض حولها".

وقال الدكتور محمد مختار جمعة، إن الإسراء والمعراج، هي أعظم رحلة في تاريخ البشرية، ومن أهم دروسها حسن التوكل على الله والفرج بعد الشدة وطلاقة القدرة الإلهية.

وأضاف في خطبة يوم الجمعة الماضي: "رأى النبي في الرحلة من آيات ربه الكبرى ما رأى. ومن هذه الآيات التي طمأن بها رب العزة قلب نبيه وزاده إيماناً على إيمانه ويقيناً على يقينه أن طوى له الأرض طيًّا؛ فخرج من البيت الحرام في مكة المكرمة إلى بيت المقدس ومنه إلى السموات العلى ثم من السموات العلى إلى بيت المقدس ومنه إلى البيت الحرام في جزء يسير من الليل وأهل مكة حينئذٍ يضربون أكباد الإبل إليها شهراً ذهاباً وشهراً إياباً، ومن هذه الآيات الكبرى أن أحيا الله سبحانه له الأنبياء في بيت المقدس فصلى بهم جميعاً".