كيف تتخلص من الكوابيس؟ (نصائح)

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 21 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

يمكن أن تكون الكوابيس مزعجة للغاية وتؤدي إلى الحرمان من النوم، خاصة إذا كنت تعاني منها بشكل متكرر.



وتحدثت صحيفة إكسبريس البريطانية إلى خبيرة الأحلام تيريزا شيونغ والمختصة النفسية كاثرين هول لمعرفة الكوابيس الأكثر شيوعًا التي نمر بها وكيفية إيقافها.

موعد النوم المنتظم

يجب أن تحافظ على تناسق وقت نومك ووقت استيقاظك قدر الإمكان، وقالت السيدة هول "من المرجح أن يؤدي الاتساق إلى نوم أكثر راحة واستقرارًا، مما يمنع احتمالية حدوث كابوس يحفز ارتداد حركة العين السريعة والحرمان من النوم".

ممارسة تقنيات الاسترخاء

يمكن أن تكون تقنيات الاسترخاء مثل استرخاء العضلات التدريجي مفيدة بشكل لا يصدق في مساعدتك على النوم وتقليل التوتر حول عدم القدرة على النوم، وتمارين عضلات المعدة هي شكل من أشكال اليقظة التي ترشدك من خلال شد كل مجموعة عضلية ثم إرخائها، لتعزيز الشعور بالاسترخاء الكامل للجسم والعقل.

الكتابة التعبيرية

ثبت أن الكتابة التعبيرية تمكن الكاتب من تنظيم عواطفه بشكل أفضل، ويمكن أن تساعد الكاتب أيضًا على التحرر من التدوير العقلي اللامتناهي للتفكير أو الاجترار. وأوضحت السيدة هول "إن الاعتراف بمشاعرك وتدوينها يقلل من حاجة عقلك إلى القتال باستمرار والخوض في معركة مع أي أفكار سلبية ومرهقة".

تجنب الكحول

الكحول هو مانع لنوم حركة العين السريعة ويسبب انخفاضًا عامًا في نوم حركة العين السريعة المعروف أيضًا باسم نوم الأحلام، وعندما يبدأ الكحول في التلاشي، ليس من غير المألوف تجربة أحلام أو كوابيس حقيقية.

احصل على العلاج

عندما تصبح الكوابيس أمرًا متكررًا، فقد يكون التحدث مع أحد المتخصصين هو الخيار الأفضل للمساعدة في اكتشاف المشكلة الأساسية ومعالجتها.