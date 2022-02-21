جسمك يحتاج إلى هذا الفيتامين في الشتاء.. لهذا السبب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 21 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

قال المركز الاتحادي للتغذية إن مخزون الجسم من فيتامين "د" يقل خلال فصل الشتاء بسبب قلة أشعة الشمس من ناحية والمكوث في المنزل لمدة طويلة من ناحية أخرى، علماً بأن الجسم يحتاج إلى أشعة الشمس لتكوين فيتامين "د"؛ لذا يطلق عليه اسم "فيتامين الشمس".



وأوضح المركز الألماني أن نقص فيتامين "د" في الجسم له أضرار خطيرة تتمثل كثرة الإصابة بالعدوى وتساقط الشعر والاكتئاب، مشيرا إلى إمكانية إمداد الجسم بالفيتامين من خلال الأطعمة الغنية به مثل الأسماك الدهنية كالسلمون والماكريل والرنجة، والأفوكادو، والفِطر، وكبد الحيوانات، علما بأن الجسم يحتاج إلى فيتامين "د" بمعدل 20 ميكروغراماً يومياً.

وفي حالة النقص الشديد يمكن اللجوء إلى المكملات الغذائية، ولكن تحت إشراف الطبيب.

ومن المهم أيضا الحرص على استغلال الأيام المشمسة خلال فصل الشتاء لتعريض الجلد لأشعة الشمس، التي تعد المصدر الرئيسي لبناء فيتامين "د".