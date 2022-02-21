خبيرة: حمية أديل لإنقاص الوزن تحقق شعبية واسعة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 21 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

بعدما خسرت النجمة البريطانية أديل نحو 45 كلغ من وزنها بفضلها، حققت حِمية "سيرتفود" (Sirtfood Diet) شعبية واسعة مثيرة فضول الكثيرين حول العالم ممن يرغبون في خسارة الوزن.



قالت خبيرة التغذية الألمانية أندريا دانيتشيك إن حِمية "سيرتفود" (Sirtfood Diet) هي نظام غذائي نباتي يقوم على الأغذية، التي تعمل على تنشيط إنزيمات "السرتوين" في الجسم، والتي تتمتع بتأثير إيجابي على التمثيل الغذائي والتحكم في عملية الشيخوخة.

وأوضحت دانيتشيك أن هذه الأغذية تشمل الفواكه الحمضية والخضروات الخضراء والكرنب ومنتجات الصويا، وكذلك التوابل مثل الكركم والفلفل والثوم، بالإضافة إلى الدهون عالية القيمة مثل زيت الزيتون، مع تجنب السكر والدقيق الأبيض قدر الإمكان.

وأضافت دانيتشيك أن هذه الحِمية تَعد بإنقاص الوزن بفضل تقليل السعرات الحرارية، غير أنه لم يتم إجراء أبحاث علمية كافية عن مدى فعاليتها.