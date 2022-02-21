هكذا يُصنع الجبن النباتي في المنزل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 21 فبراير 2022

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يصنع الجبن النباتي من منتجات الصويا، ودقيق الأرز، ونشا البطاطس، والمكسرات مثل الكاجو، واللوز، والمكاديميا، والزيت النباتي، وزيت جوز الهند أيضاً.



ولبعض هذه الأجبان طعم مشابه للجبن الحيواني، لكن معظمها مختلف. ويتبنى صانعوه عمليات وتقنيات جديدة من شأنها أن تجعله أكثر ديمومة ولذة مثل الجبن الحيواني.

بالمقارنة مع الجبن من حليب البقر، فإن النباتي منخفض الدهون، ويحتوي على كميات منخفضة من البروتين، والكالسيوم، مقارنة مع الجبن العادي ومن المحتمل أنه خال من الغلوتين. ونظراً لمعالجته بشكل كبير، يتميز بمستويات عالية من الصوديوم.

ووفقًا لنتائج دراسة نُشرت في مجلة "التقدم في أمراض القلب والأوعية الدموية"، فإن النظام الغذائي الذي يحتوي على البروتينات النباتية، والألياف، والمكسرات، والستيرولات النباتية، يخفض الكوليسترول ويحسن ضغط الدم، ويحمي من الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

ووفقًا للتقارير، تعزز أنواع الجبن النباتي بالعناصر الغذائية الأساسية مثل فيتامين ب 12 وفيتامين د النباتي.

الجبن النباتي المتوفر

هنالك الكثير من أنواع الجبن النباتي، من الموزاريلا النباتية، إلى الريكوتا، والبارميزان، إلى أجبان الشيدر، والفيتا، والجبن الكريمي.

مكونات النباتي

400 مل من حليب جوز الهند، نصف كوب ماء ساخن، 2 ملعقة كبيرة مسحوق أجار، 2 ملعقة كبيرة خميرة غذائية، 1 ملعقة صغيرة ملح، نصف ملعقة صغيرة عصير ليمون، ربع ملعقة صغيرة مسحوق ثوم.

الطريقة

بإعداد قوالب الجبن برشها بزيت ذو نكهة محايدة لمنع الالتصاق، صب حليب جوز الهند في قدر على نار متوسطة. يضاف الماء الساخن في القدر، ويقلب جيداً. تضاف المكونات إلى القدر، وتحريكها جيداً حتى الغليان. إطفاء النار وتقليب الحليب 5-6 دقائق حتى يصبح ناعماً لتنشيط الخميرة.

سكب صلصة الجبن بسرعة في القوالب ليبرد 15 دقيقة في حرارة الغرفة. بعد ذلك، يغطى ويوضع إلى الثلاجة ساعتين على الأقل، قبل الأكل.