شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية السعودى يترأس اجتماع وزراء خارجية دول الخليج فى بروكسل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ترأس وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، اليوم الاثنين، اجتماع وزراء خارجية دول مجلس الخليج، المنعقد على هامش الاجتماع الوزاري الخليجي - الأوروبي الـ 26 في العاصمة البلجيكية بروكسل.