شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية السعودى يترأس اجتماع وزراء خارجية دول الخليج فى بروكسل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - ترأس وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، اليوم الاثنين، اجتماع وزراء خارجية دول مجلس الخليج، المنعقد على هامش الاجتماع الوزاري الخليجي - الأوروبي الـ 26 في العاصمة البلجيكية بروكسل.
واستعرض الاجتماع، وفقا لما أوردته قناة "الإخبارية السعودية"، أوجه العلاقات الأخوية الخليجية المتينة وسبل تعزيزها في مجالات التعاون والتنسيق الخليجي بشأن التحديات الإقليمية والعالمية والملفات ذات الاهتمام المشترك، وتبادل الآراء حولها ولا سيما ملفات الأمن والاستقرار للمنطقة والعالم.
ويعد الاجتماع الوزاري الأوروبي - الخليجي أول اجتماع مؤسسي بين دول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي منذ قمة (العلا) التي استضافتها السعودية مطلع العام الماضي.