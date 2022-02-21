شكرا لقرائتكم خبر عن أبو الغيط يدين الهجمات الإرهابية فى مدينة هيرشبيلى الصومالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، بأشد العبارات العملية الانتحارية الإرهابية التي وقعت في مدينة بلدوين بولاية هرشبيلي بالصومال يوم السبت الماضي، والتي أسفرت عن مقتل 20 شخصا وجرح ثلاثين آخرين كحصيلة أولية، مقدماً خالص تعازيه لذوي الضحايا وللصومال حكومة وشعبا، ومتمنيا سرعة الشفاء للمصابين.

وصرح مصدر مسؤول بالأمانة العامة أن هذه الهجمات الارهابية لن تتمكن من تعطيل العملية الانتخابية، بل سوف تزيد من تكاتف المجتمع الدولي مع جهود بناء الدولة الصومالية وتحقيق تطلعات الشعب الصومالي في التنمية والاستقرار.