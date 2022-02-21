شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الاحتلال تعتقل 41 مواطنا من الضفة بينهم أسرى محررون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى، فجر اليوم الاثنين، 41 مواطنا من الضفة بينهم أسرى محررون، وفقا لما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

ففى رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال 13 مواطنا، وهم: عثمان زهران، وحسن علي ربيع، ومحمود نافع زهران، وعبد الله الماكن، ومحمود ذيب، وعدي هيثم ربيع، وزهدي مطر زهران، وأحمد الخير، وعدي عيسى ربيع، وصالح درويش عطا، من قرية دير أبو مشعل شمالًا، وياسين صبحي حامد (52 عاماً)، ونجليه عماد (22 عاما)، وأحمد (18 عاما) من بلدة سلواد شرقًا.

وفي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال 11 مواطنا، وهم: الأسير المحرر عدي مأمون الشرباتي، وعماد حسن محمد الراعي (47 عاما) ونجليه قتيبة (16 عاما) وعبيدة (17 عاما) وهشام طافش ونجله محمد من مخيم العروب، وعبد الكريم حسن الطيطي (50 عاما) ونجله محمد (19 عاما) من مخيم الفوار، ومن بلدة يطا اعتقلت المواطن محمد محمود مخامرة (27 عاما) وشقيقه معاذ (30 عاما) والشاب محمد علي أبو طبيخ.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، تسعة شبان من بلدة العيسوية شمال شرق مدينة القدس المحتلة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن قوات الاحتلال وعناصر من جهاز الشاباك اقتحموا بعد منتصف الليلة الماضية بلدة العيسوية واعتقلوا تسعة شبانها بعد اقتحام منازل ذويهم، وشملت الاعتقالات: حسين محمود عطية، وقاسم منير درباس، ومحمد عبد الرازم، وإسماعيل ناصر، ويوسف ناصر، ومحمد هيثم مصطفى، وعبد الله محمد أبو ريالة، وحسين شادي عبيد، وعلي وسيم نايف عبيد.

وفي جنين، اعتقلت قوات الاحتلال خمسة مواطنين بينهم أسرى محررون، وهم: الأسير المحرر الشيخ عز الدين أحمد عمارنة في بلدة يعبد جنوبًا، والمحرر علاء توفيق يحيى من قرية العرقة، والشاب إيهاب نصري حوشية في بلدة اليامون، واحتجزت شقيقه إياد وأفرجت عنه في وقت لاحق.

كما اعتقلت الأسير المحرر تايه يوسف وشاحي، والشاب ضياء سلامة من مخيم جنين، أثناء مروره على حاجز زعترة جنوب نابلس.

ومن قرية اللبن الشرقية، اعتقلت قوات الاحتلال، في ساعة متأخرة من مساء أمس، الشاب براء مهند عويس (25 عاماً).

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم شابين من بلدة عناتا شمال شرق القدس المحتلة، هما: وجدي سلامة، وسامي أبو هنية.

وفي بيت لحم، استدعت قوات الاحتلال المواطن مهدي صلاح طقاطقة لمراجعة مخابراتها في مجمع مستوطنة "غوش عصيون" جنوبًا.