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العراق: انطلاق عملية عسكرية لتأمين صحراء كربلاء

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت قيادة عمليات كربلاء بالعراق، اليوم الاثنين، انطلاق عملية عسكرية لتأمين صحراء المحافظة.

وحسب موقع السومرية نيوز، قال قائد العمليات الفريق علي الهاشمي، إن "العملية انطلقت صباح اليوم لتأمين صحراء كربلاء باتجاه الأنبار وباتجاه صحراء محافظة النجف".

في السياق نفسه، ذكر قائد شرطة كربلاء اللواء أحمد زويني، أن "قوات أمنية مشتركة من الجيش والشرطة الاتحادية وطيران الجيش شاركت بالعملية لتأمين الصحراء".

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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