شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على 6 مواطنين لحيازتهم وترويجهم للحشيش المخدر وأقراص الإمفيتامين بجازان والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

ألقت المديرية العامة لمكافحة المخدرات، القبض على (6) أشخاص لحيازتهم وترويجهم (101) كيلوجرام من مادة الحشيش وأقراص الإمفيتامين المخدر.

وصرح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات، بأن المتابعة الأمنية لجرائم تهريب المخدرات وترويجها، أسفرت عن القبض على (6) مواطنين في محافظة الدائر بمنطقة جازان، لحيازتهم وترويجهم (101) كيلوجرام من مادة الحشيش المخدر، وأقراص من مادة الإمفيتامين المخدر وأخرى خاضعة لتنظيم التداول الطبي.

وأوضح أنه ضبط بحوزتهم (3) أسلحة وطلقات حيّة، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية، وإحالتهم إلى النيابة العامة.