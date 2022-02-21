شكرا لقرائتكم خبر عن تعرّف على عقوبة ترك النفايات أو حرقها في غير الأماكن المخصصة لها والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: حذر المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، من ترك النفايات أو رميها أو دفنها أو حرقها في غير الأماكن المُخصصة لها؛ كون ذلك يُعد مخالفة تصل عقوبتها إلى ألفي ريال. وأكد المركز، على ضرورة حماية الغطاء النباتي في الغابات أو المتنزهات الوطنية بعدم ترك النفايات أو حرقها أو دفنها أو رميها في غير أماكنها المخصصة لها. وأشار إلى أنه يتم إلزام مُرتكب تلك المخالفة بإزالتها وإصلاح الضرر ودفع التعويضات، مع توقيع غرامة في المرة الأولى 500 ريال، والمرة الثانية ألف ريال، والمرة الثالثة بألفي ريال.

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