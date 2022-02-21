إيطاليا.. تسجيل 42 ألف إصابة جديدة بكورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 21 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

سجلت إيطاليا 42 ألفاً و202 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية.



كما سجلت البلاد 141 حالة وفاة جديدة، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الإثنين.

وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 12 مليوناً و469 ألفاً و975 إصابة، والوفيات إلى 152 ألفاً و989 حالة.

وأظهرت بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم أيضاً أنه تم إعطاء 133 مليوناً و199 ألفاً و390 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في إيطاليا حتى الآن.

يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.