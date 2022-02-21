حيل لجعل رائحة العطر تدوم طوال اليوم.. تعرف عليها

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 21 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

كشفت خبيرة عطور عن مجموعة من الحيل التي يمكن أن تساعد في استمرار رائحة العطر بعد رشه على الجسم طوال اليوم.



وفي حديث لها مع صحيفة ديلي ميل البريطانية، أوردت خبيرة العطور ريتشيل هاوس، الحيل التالية للحفاظ على رائحة العطر أطول فترة ممكنة:

لا تفرك معصميك ببعضهما

قالت راشيل: "لا تفرك معصميك ببعضهما بعد وضع العطر. هذا في الواقع يمكن أن يكسر المواد الكيميائية ويؤدي إلى انهيار أسرع في مكونات العطر، مما يؤدي إلى تلاشي الرائحة خلال فترة قصيرة"

لا ترش العطر على شعرك

أوضحت راشيل: "إذا كنت ترغب في تعطير شعرك، فمن الأفضل استخدام رذاذ الشعر بدلاً من العطر لأن الكحول الموجود في العطور يجفف الشعر بشكل لا يصدق ويمكن أن يتركه هشًا ويؤدي إلى تكسره.

ترطيب البشرة قبل الاستخدام

تنصح ريتشل بترطيب البشرة قبل وضع العطر، حتى الفازلين يمكن أن يكون مفيدًا. من المفيد أيضًا وضع عطرك على بشرة رطبة بعد الاستحمام، وذلك لأن الزيوت الموجودة في العطور ستلتصق بالجلد وتجعله يبقى عطراً لفترة أطول.

رش على مناطق معينة

بحسب ريتشيل، يمكن رش العطر على المعصمين ومؤخرة العنق، ويمكن رشه على الجزء الداخلي من المرفقين أو في مؤخرة الركبتين. تحب العطور حرارة الجسم، وتنبعث من نقاط النبض حرارة أكثر من أجزاء الجسم الأخرى.

لا تقم أبدًا بتخزين العطور في الحمام

قالت راشيل: "لا تقم بتخزين زجاجة العطر في الحمام، وتأكد من الاحتفاظ بها في مكان بارد وجاف بعيدًا عن أشعة الشمس المباشرة. الرطوبة الزائدة في الحمام يمكن أن تكسر الجزيئات في العطور مما يجعل العطر أضعف. من الأفضل تخزين الزجاجات في الأماكن الباردة والجافة مثل الخزانة"

نوع العطر مهم

تنصح ريتشل باستخدام عطر يحتوي على تركيز عطري كبير، فمن الواضح أن العطور النقية هي الأكثر كثافة، وتدوم رائحتها لفترة أطول.