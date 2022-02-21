"الكونسيلر" عصا سحرية لإخفاء الهالات السوداء

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 21 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

قالت الرابطة الألمانية لشركات منتجات العناية بالجسم والمنظفات إن الكونسيلر يعد بمثابة عصا سحرية لإخفاء الهالات السوداء، موضحة أنه يكفي مع الهالات الخفيفة استعمال كونسيلر أفتح من لون البشرة بدرجة واحدة، مع مراعاة أن يحتوي هذا الكونسيلر على مادة مرطبة.



وأضافت الرابطة أنه يمكن إخفاء الهالات القاتمة، التي يميل لونها إلى اللون الأزرق، بواسطة كونسيلر بإحدى درجات الطيف اللوني الممتد من الأصفر إلى البرتقالي.

ومن الأفضل أيضاً في حالة الهالات القاتمة استعمال سيروم عيون يحتوي على مواد مرطبة مثل حمض الهيالورونيك أو الكولاجين، على أن يتم توزيعه بحركات دائرية لطيفة، حيث يعمل هذا التدليك الرقيق على تحسين سريان الدم، ومن ثم إزالة التورمات والتخلص من الهالات السوداء.

ولإطلالة عيون مشرقة، يمكن أيضاً تطبيق كحل فاتح على الخط المائي أو تطبيق هاي لايتر لامع -بدرجة الشامبانيا مثلاً - في زاوية العين الداخلية أو بأعلى نقطة أسفل الحاجب.