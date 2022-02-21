احذري.. تسريح شعرك بهذه الطريقة يمكن أن يدمره

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 21 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

بالنسبة لمعظمنا، يعتبر تمشيط الشعر عملاً بسيطًا نقوم به عندما نستيقظ في الصباح، أو عندما نستحم، أو في بعض الأحيان، قبل مغادرة المنزل مباشرة. ولكن، اتضح أن هذا العمل البسيط المتمثل في تمشيط شعرنا أكثر تعقيدًا مما كنا نعتقد.



وفي الواقع، يخاطر الملايين من الأشخاص ذوي الشعر الطويل بالتعرض لأضرار طويلة المدى عن طريق تمشيط شعرهم بفرشاة شعر خاطئة، أو التمشيط بشدة أو التعامل مع العقد بخشونة.

واعترفت ما يصل إلى أربع من كل 10 نساء شاركن في استطلاع أجرته تانجل تيزر أنهن كن على دراية بأن بعض أفعالهن يمكن أن تكون ضارة بشعرهن، حيث تقلق واحدة من كل أربع نساء بشأن الضرر الذي يلحقنه بخصلات شعرهن.

وفي غضون ذلك، اعترفت أكثر من واحدة من كل عشرين امرأة بأنهن ما زلن يتبعن العبارة القديمة "مشطي شعرك 100 مرة قبل النوم". ويعتقد الخمس أنه من الجيد تمشيط الشعر بشدة لتمزيق العقد والتشابك، بينما تشارك أكثر من الخمس فرشاة الشعر مع الآخرين.

وقام نصف الذين شملهن الاستطلاع، من قبل ماركة العناية بالشعر، أيضًا بتنظيف شعرهن بشكل خاطئ من فروة رأسهن إلى أسفل، وهو ما يعتبر أمرًا محظورًا.

وقالت شوان بلفري من تانجل تيزر "من المثير للقلق أن نرى عدد النساء اللواتي يقمن بتنظيف شعرهن بشكل غير صحيح ويتسببن في أضرار غير ضرورية لشعرهن، وبغض النظر عن نوع وملمس الشعر، من المهم استخدام فرشاة شعر مناسبة ولطيفة".

ومن المثير للقلق أيضًا أن النساء يستخدمن فرشاة واحدة لجميع المهام، ومن الطرق الجيدة للمقارنة هو أنك لن تستخدمين فرشاة كريم الأساس لوضع أحمر الخدود، فلماذا تستخدمين فرشاة فك التشابك للتعامل مع الشعر الجاف؟

ووجدت الدراسة أيضًا أن ثلاثة أرباع النساء اعترفن باستخدام نفس فرشاة الشعر لجميع جوانب العناية بالشعر، على الرغم من النصائح باستخدام أدوات مختلفة لمهام مثل تمشيط الشعر المبلل أو فك التشابك أو التجفيف بالمجفف.

وبينما تمتلك 30 في المائة من النساء فرشاة شعر واحدة أو اثنتين فقط، فإن السُدس لديهن أكثر من سبع فراشي مكياج، ولكن على الرغم من أن 22 في المائة من النساء لديهن روتين محدد للعناية بخصلات الشعر، إلا أن أكثر من النصف اعترفن بأنهن لا يعرفن ما إذا كن يستخدمن الفرشاة المناسبة لنوع شعرهن. كما ظهر أن أكثر من نصف الذين شملهن الاستطلاع لجأن إلى قص شعرهن في محاولة لتسهيل العناية به، بحسب صحيفة ميرور البريطانية.