هكذا تنظفين الرموش الاصطناعية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 21 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

لا يجب التخلص من الرموش الاصطناعية بعد استخدامها لمرة واحدة، حيث يمكنك تنظيف الرموش ووضعها عدة مرات على التوالي.



ويكشف موقع إكسبريس البريطاني عن كيفية تنظيف رموشك الاصطناعية، وفقاً لشركة لوريال باريس.

الخطوة الأولى

لا تقومي أبدًا بإزالة رموشك بأصابع متسخة، ابدأي دائمًا بغسل يديك بالماء والصابون لتجنب نقل الأوساخ والزيوت والشوائب إلى عينيك. بعد ذلك، يمكنك إزالة رموشك الاصطناعية بلطف من جفونك.

الخطوة الثانية

بعد ذلك، ستحتاجين إلى التأكد من إزالة أي غراء من قاعدة رموشك. لا تستخدمي أصابعك العارية، وأفضل أداة لفعل ذلك هي استخدام مجموعة نظيفة من الملاقط لإزالة الصمغ. وستتم إزالة الصمغ اللاصق الخيطي بسهولة، ولكن قد تجدين أن هناك بعض الصمغ الصعب ملتصق بالرموش.

الخطوة الثالثة

استخدمي مزيل مكياج العيون بالزيت لتفكيك صمغ الرموش العنيد. وبمجرد إزالة صمع الرموش، حان الوقت لغسل الرموش الاصطناعية. ضعيها على منشفة ورقية، ثم انقعي قطعة من القطن ببعض ماء ميسيلار. امسحي برفق قاعدة رموشك و "شعيرات" الرموش الصناعية لرفع وإزالة بقايا الماسكارا والأوساخ والزيوت الزائدة للتنظيف الشامل.

الخطوة الرابعة

اغمسي قطعة قطن في بعض الماء الدافئ واستخدميها لمسح قاعدة رموشك حتى الأطراف، قبل ترك رموشك لتجف على منشفة ورقية.

الخطوة الخامسة

تطهير رموشك هو المفتاح لدرء أي جراثيم وبكتيريا. رشي رموشك بالكحول المحمر من زجاجة رذاذ ثم ضعيها حتى تجف.

الخطوة السادسة

الآن أصبحت رموشك نظيفة، تأكدي من تخزينها بشكل صحيح في العبوة الخاصة بها، سيساعد ذلك رموشك في الحفاظ على شكلها المجعد والمنحني.