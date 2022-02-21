شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أخطاء شائعة ترتكبها الكثيرات عند غسل شعرهن والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 21 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

يعتبر غسيل الشعر أحد أهم طقوس العناية به للحفاظ على جماله وتألقه، لكن الكثير من النساء يرتكبن بعض الأخطاء عند غسل الشعر تؤدي إلى تلفه.



ووفقا لصحيفة إكسبريس البريطانية، أوضحت خبيرات الشعر جاي هوجان وميلاني سميث وكاثرين دي روزاريو من شركة Josh Wood Color حول الأخطاء الشائعة في غسل الشعر، بما في ذلك عدد مرات غسل الشعر.

وأوضحت الخبيرات "يجب عليك تقليل عدد مرات غسل شعرك، لأن ذلك يتيح لفروة رأسك أن تتكيف مع إنتاج الكمية اللازمة من الزيوت، وقد يستغرق الأمر بعض الوقت لتعتادي ذلك إذا كنت معتادي على غسل شعرك بشكل يومي".

وإذا كان شعرك ناعمًا، توصي الخبيرات بغسله كل يومين إلى ثلاثة أيام، بينما يمكن للأشخاص ذوي الشعر الكثيف الاستمرار بالغسيل لمدة تصل إلى خمسة أيام دون استخدام الشامبو.

وعند الحديث عن الشامبو، من المهم جدًا اختيار منتج عالي الجودة خالٍ من الكبريتات والبارابين، وحذرت الخبيرات من أن "هذه المكونات تجعل الشامبو رغوة، وهو أمر مُرضٍ، لكنها أيضًا يجفف الشعر ويجعل اللون يتلاشى.

وبمجرد اختيارك الشامبو، استخدميه مرتين عند غسل شعرك، فلشطف الأول يتخلص ببساطة من الشحوم والأوساخ، وهو أمر يمكن لأي شامبو أن يفعله، في حين يمنحك الغسل الثاني النتائج التي اشتريت الشامبو من أجلها.

وإذا اشتريت شامبو مرطب، فإنه ينظف من أول غسلة، لكنه يقدم خصائص الترطيب في الغسلة الثانية، ولا تستخدمي الكثير من الشامبو أيضًا، ويجب أن يكون بحجم قطعة نقدية صغيرة، ويجب أن ترغي الشامبو في يديك بدلاً من شعرك.

أكثر 10 أخطاء شيوعًا في غسل الشعر:

غسل شعرك كثيرًا

استخدام منتجات غير صحيحة لنوع شعرك

عدم مضاعفة غسل الشعر بالشامبو

استخدام الكثير من المنتجات

لعدم تدليك فروة رأسك

عدم رفع الشعر

عدم استخدام ماسكات الشعر بانتظام

عدم الشطف جيداً بماء بارد

عدم استخدام الماء الفوار

استخدام المنشفة

وبمجرد وضع الشامبو على الشعر، خذي بعض الوقت لتدليك فروة رأسك باستخدام أطراف أصابعك والعمل بحزم في حركات دائرية عبر فروة الرأس، وتجنب استخدام أظافرك والفرك الشديد للراس.

ثم ارفعي الشعر لكشف الأقسام السفلية، ومن خلال التعامل مع شعرك في قسمين، يمكنك حقًا تنظيفه بعمق، ويجب عليك بعد ذلك تكرار العملية برمتها ولكن مع استخدام كمية أقل من الشامبو والرغوة.

و فيما يتعلق بالمنتجات الأخرى، تأكد من أن لديك مكيفًا مناسبًا، لكن لا تفرطي في استخدامه، واعصري الماء الزائد من الخصلات قبل التقديم وركزي البلسم على أطراف الشعر، وفكري في إضافة ماسك للشعر إلى نظام العناية بشعرك الأسبوعي.