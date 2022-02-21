لهذا السبب.. لماذا تنمو أظافر القدم للداخل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 21 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

قالت الرابطة الألمانية لأخصائيّ العناية بالأقدام إن نمو أظافر القدم للداخل يعد من المتاعب الصحية المزعجة للغاية، حيث إنه يسبّب ألماً شديداً أثناء المشي، بالإضافة إلى احمرار وتورم الإصبع.



وأوضحت الرابطة أن نمو أظافر القدم للداخل له أسباب عدة تتمثل في العوامل الوراثية وارتداء الأحذية الضيقة وفرط تعرق الأقدام وتقليم الأظافر بشكل قصير للغاية.

وبالإضافة إلى ذلك، قد يرجع إلى بعض الأمراض كالسِمنة وداء السكري والأمراض، التي تؤدي إلى احتباس الماء في الأقدام كقصور القلب وقصور الكلى وضعف الأوردة في الساق.

وأشارت الرابطة إلى أنه يتم علاج نمو أظافر القدم للداخل بواسطة الأقواس التصحيحة، والتي تساعد الظفر على النمو في الاتجاه الطبيعي.

وللوقاية من هذه المشكلة الصحية، ينبغي الحرص على ارتداء أحذية ذات مقاس مناسب، مع مراعاة عدم تقليم الأظافر بشكل قصير للغاية.