إصدار جديد من برنامج لومينار لتحرير الصور.. إليك التفاصيل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 21 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

أطلقت شركة البرمجيات الأمريكية سكاي لوم إصداراً جديداً من تطبيقها لومينار نيو لتحرير وتعديل الصور، يستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي للقيام بالعديد من المهام العادية التي كانت تستهلك وقتاً طويلاً عند تحرير الصور.



وأشار موقع سي نت دوت كوم المتخصص في موضوعات التكنولوجيا إلى أن الإصدار الجديد من لومينار نيو يستطيع أن تزيل تلقائياً خطوط الطاقة من الخلفية أو حذف البقع الداكنة الناجمة عادة عن وجود ذرات غبار على وحدة استشعار الصور في الكاميرا. كما يستطيع إنشاء خريطة عمق للصورة لتتيح للمستخدم إدخال أي تغييرات يريدها على عناصر المشهد سواء كانت في المقدمة أو في المنتصف أو في خلفية الصورة.

وأشار موقع سي نت إلى أن أدوات الذكاء الاصطناعي الجديدة في البرنامج والتي تم إعدادها بناء على بيانات الممارسة العملية الحقيقية، تمثل نموذجاً للمهام التي لا يمكن الوصول إليها بخوارزميات معالجة البيانات التقليدية.

استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي

ورغم أن المعتاد استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي التي تستند إلى العقل البشري، في تجميل اللقطات المأخوذة بالهواتف الذكية، فإن برنامج لومينار نيو يتيح استخدام هذه الأدوات مع أجهزة الكمبيوتر الشخصي.

وتستخدم شركة سكاي لوم تقنيات الذكاء الاصطناعي في مقدمة ومركز برنامجها لومينار المصمم لمساعدة المصورين في التقاط الصور بسرعة ودون الكثير من المشكلات. ومع ذلك فإن هذا التطور لا يضمن بقاء هذا البرنامج طويلا في المقدمة على حساب برنامج تحرير الصور الشهير أدوبي.