شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية العراقية تدمر أوكار لتنظيم داعش الإرهابى فى محافظة كركوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الداخلية العراقية، تدمير مضافة لعصابات داعش الإرهابية في محافظة كركوك.

وذكر بيان للوزارة نشرته وكالة الانباء العراقية (واع)، ان "قطعات الفرقة الخامسة شرطة اتحادية بإشراف قائد الفرقة اللواء حيدر المطوري، وبإسناد مفارز الجهد الاستخباري وكتيبة هندسة ميدان الفرقة ، نفّذت عملية أمنية لتفتيش وتطهير وادي (الكرحة وابو خناجر ) وقرية الجهماوية بكركوك ، أسفرت عن العثور على مضافة تحتوي بداخلها افرشة وأسّرة ، مواد غذائية ، أدوات طبخ".

وأضافت، أنه "تم تدميرها بالكامل من قبل كتيبة هندسة ميدان الفرقة" .