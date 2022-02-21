شكرا لقرائتكم خبر عن عدد إصابات كورونا فى الأردن يصل لـ164392حالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة الأردنية، الأحد، عن تسجيل 25 وفاة و10085 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 13682 وفاة و1570907 إصابات.

وبلغت نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم، 20.72 بالمئة، بحسب الموجز الإعلامي الصادر عن الوزارة.

وأشار الموجز إلى أن عدد الحالات النشطة حالياً وصل إلى 164392حالة، بينما بلغ عدد الحالات التي أدخلت، إلى المستشفيات 163 حالة، وعدد الحالات التي غادرت المستشفيات 158 حالة، فيما بلغ العدد الإجمالي للحالات المؤكدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات 1081 حالة.

وأظهر الموجز أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الشمال بلغت 22 بالمئة، بينما بلغت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 43 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي في الإقليم ذاته 20 بالمئة.

وأضاف أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الوسط بلغت 26 بالمئة، في حين وصلت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة في الإقليم ذاته إلى 41 بالمئة، ونسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي إلى 17 بالمئة.

وفي إقليم الجنوب، بلغت نسبة إشغال أسرّة العزل 14 بالمئة، ونسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 19 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي في الإقليم ذاته 11 بالمئة.

وأشار الموجز إلى تسجيل 18872 حالة شفاء، ليصل العدد الإجمالي لحالات الشفاء المتوقعة بعد انتهاء فترة العزل إلى 1392833 حالة. كما أشار إلى إجراء 48680 فحصاً، ليبلغ العدد الإجمالي للفحوصات التي أجريت منذ بدء الوباء 15967864 فحصاً.

وأظهر الموجز أن عدد متلقي الجرعة الأولى من لقاح كورونا، وصل إلى 4661173، فيما وصل عدد متلقي الجرعتين إلى 4335565.