شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين تعلن مشروع "منطقة التجارة الأمريكية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بمملكة البحرين، وضع حجر أساس مشروع "منطقة التجارة الأمريكية" الواقعة فى مدينة سلمان الصناعية، ضمن حزمة المشاريع الاستثمارية والإستراتيجية التى تم الإعلان عنها فى إستراتيجية قطاع الصناعة فى البلاد (2022 - 2026).

ويأتى المشروع ضمن إطار خطة التعافى الاقتصادى وبما يُسهم فى تعزيز التعاون الاقتصادى والتجارى والصناعى ودفع عجلة التجارة الثنائية بين البحرين والولايات المتحدة الأمريكية نحو آفاق أبعد، ونتيجة إبرام مذكرة تفاهم فى العام 2021 لإنشاء هذه المنطقة التى تبلغ مساحتها 110 آلاف متر مربع تقريباً وتصل إلى 1.11 مليون متر مربع مع التوسعة المستقبلية.

ويعد مشروع "منطقة التجارة الأمريكية" أحد المشاريع الإستراتيجية التى أعلنتها حكومة البحرين، والمكونة من العمل على إعداد المخططات العامة لخمس مدن جديدة وقائمة مكونة من أكثر من 20 مشروعاً، فى تطوير قطاعات البنية الأساسية والاتصالات، والسياحة، والصناعة، والتعليم، والصحة، والإسكان، والشباب والرياضة، فى تعزيز مكانة البحرين الاقتصادية وتنافسيتها، وفق رؤية البحرين الاقتصادية 2030.